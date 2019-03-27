Дюгарри: я бы продал Неймара

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о возможном уходе из «ПСЖ» бразильского форварда Неймара.

«Неймар? Я бы продал его! Я бы не расстался с ним, если бы не видел, кого можно подписать ему на замену. Но если учесть трансферную стоимость Неймара примерно в € 250 млн плюс его зарплату, то на эти деньги можно было бы подписать трёх или четырёх сильных футболистов», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 23 матча. В них он отметился 20 голами и 11 результативными передачами. К 27-летнему бразильцу, который продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в игре Кубка Франции против «Страсбурга», проявляет интерес «Реал».