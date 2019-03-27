Рейнгольд — о переносе матча «Спартака»: в России фанатов не считают за людей

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о переносе матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин».



«Поможет ли «Спартаку» этот перенос? Вряд ли. Обе команды прилично отдохнут и подойдут к игре в хорошей форме. Меня беспокоит другое – хотелось бы, чтобы лига ответственно подходила к составлению календаря. Когда вы составляете расписание матчей, нужно учитывать все факторы. А эти переносы – полное безобразие.



«Спартак» не получит никакого преимущества из-за дополнительных полутора дней на подготовку. Если ты профессиональный спортсмен, то ты должен быть всегда готов физически. Это я вам как профессиональный футболист говорю. Большие перерывы делают только хуже. Двух дней вполне достаточно для восстановления после игры.



Руководство клуба вряд ли задумывалось о своих болельщиках, согласившись на перенос матча. Они вообще ни о чём не думают. У нас в стране везде так. Все живут скорее по понятиям. Вот, например, в той же Англии такое себе представить невозможно. Там календарь трогать вообще нельзя. Иначе половина федерации футбола будет уволенa. У них всё для болельщиков. А у нас фанатов даже за людей не считают. Хочешь – приходи на матч. Не хочешь – не приходи. Вот и всё. Нам нужно улучшать отношение к людям, которые ходят на футбол», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Константиновым.

Источник в «Спартаке»: клуб был вынужден просить о переносе матча с «Рубином»