«Бавария» готова заплатить за Кулибали свыше € 100 млн

«Бавария» нацелилась на защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Il Mattino.

По информации источника, мюнхенский клуб будет готов предпринять попытки подписать 27-летнего игрока неаполитанцев ближайшим летом. На его трансфер чемпион Германии планирует выделить € 110 млн.

В нынешнем сезоне Кулибали сыграл за «Наполи» 37 матчей, в них он отметился 2 результативными передачами. Минувшей осенью он подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2023 года. Рыночная стоимость сенегальца оценивается в € 70 млн.

Ранее Кулибали выступал за «Метц» и «Генк». В «Наполи» он перешёл летом 2014 года за € 7,75 млн. В составе сборной Сенегала футболист сыграл 31 матч, отличившись в них 1 забитым мячом.