Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» был представлен официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Участие в презентации маскота по имени Скиллзи принял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Вместе с талисманом 29-летний хавбек сине-бело-голубых продемонстрировал свои технические способности. После этого футболист поделился впечатлением от талисмана.

УЕФА представил Скиллзи в качестве официального талисмана Евро-2020 на прошлой неделе перед отборочным матчем к турниру между сборными Голландии и Германии. Следующий чемпионат Европы, который будет 16-м по счёту, пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Финальный матч турнира состоится в Лондоне на «Уэмбли».