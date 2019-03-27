Варга: Черчесов официально является клиентом нашего агентства

Известный агент Шандор Варга подтвердил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов является клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.



«Черчесов относится к нашему агентству? Так и есть, это публичная информация. Черчесов — официально клиент нашего агентства. Из игроков Чалов наш единственный футболист из России. Наше агентство занимается не только ребятами из России, но и восточной Европой в целом. Это и белорусы, и грузины, и украинцы…



Мы собираемся открывать офис в России ради футбола. Мы будем помогать и клубам, и тренерам, и игрокам. У нас не было ни одного скандала, для нас на первом месте футбол. У нас свои офисы в Японии, Латинской Америке. Сейчас у нас уже топ три клиента из тренеров в восточной Европе, теперь игрок – Чалов. Дело продвигается, скоро будет открытие офиса. Я приходил в РФС, прямо говорил об этом. Я хочу, чтобы клуб или тренер услышал, что раз Чалов находится в нашем агентстве, значит никаких проблем не будет. Мы собираемся разрешать любые проблемы», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.