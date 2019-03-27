Талисман Евро-2020 проехался в метро Санкт-Петербурга

Сегодня, 27 марта, официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года маскот по имени Скиллзи побывал в метро Санкт-Петербурга.

После презентации на «Газпром Арене» Скиллзи спустился в подземку культурной столицы России, где проехался по городу и сфотографировался со всеми желающими.

УЕФА представил Скиллзи в качестве официального талисмана Евро-2020 на прошлой неделе перед отборочным матчем к турниру между сборными Голландии и Германии. Следующий чемпионат Европы, который будет 16-м по счёту, пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Санкт-Петербург примет три матча группы B и один из четвертьфиналов. Финальный матч турнира состоится в Лондоне на «Уэмбли».