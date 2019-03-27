«Реал» готов включить Крооса в сделку по Пьяничу

«Реал» заинтересован в обмене игроками с «Ювентусом», сообщает Tuttosport.

По информации издания, мадридский клуб желает подписать полузащитника «старой синьоры» Миралема Пьянича, включив в сделку по нему хавбека Тони Крооса. Однако вариант с обменом боснийца на немца не устраивает чемпиона Италии, который готов отпустить своего игрока на «Сантьяго Бернабеу» только за солидную денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за «Ювентус» 34 матча. В них он отметился 4 голами и 4 результативными передачами. Его рыночная трансферная стоимость составляет € 70 млн.

Кроос сыграл за «Реал» в текущем сезоне 36 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач. Его рыночная стоимость равняется € 80 млн.