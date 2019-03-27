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Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Футбол / РПЛ

Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Уфы», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Соглашение Евсеева с уфимским клубом рассчитано на два года. 43-летний специалист сменил на этом посту Дмитрия Кириченко. Вчера, 26 марта, Евсеев покинул пост главного тренера в «СКА-Хабаровск».

Напомним, хабаровскую команду Евсеев возглавил в августе прошлого года. При нём «армейцы» провели 23 матча (21 — в Футбольной национальной лиге и 2 — в Кубке страны), в которых одержали 8 побед, потерпели 7 поражений и 8 раз сыграли вничью.

Евсеев начал тренерскую карьеру в 2013 году. Российский специалист работал в таких командах, как «Текстильщик», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

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