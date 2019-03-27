Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.

«Сколько ещё нужно выделить денег на стадион „Зенита“? Чтобы всё было вообще идеально, нужно ещё миллионов 20 долларов потратить. В течение ближайших трёх лет», — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, строительство «Газпром Арены» началось в 2007 году. Официально введён в эксплуатацию он был спустя девять лет. Строительство арены обошлось примерно в 50 миллиардов рублей. Стадион стал самым дорогим в России. На «Газпром Арене» проводились игры Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира год спустя. Также он будет принимать матчи чемпионата Европы 2020 года.