Медведев — о Кокорине и Мамаеве: каждый должен иметь шанс на исправление

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о нападающем петербургской команды Александре Кокорине и полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве, которые в данный момент находятся в СИЗО «Бутырка».



«Кокорин? Я с Александром лично знаком. Говорить, кто там прав, кто виноват, хорошо бы было дружить с Мамаевым… Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончиться. Нужно решать проблемы по мере их поступления», — сказал Медведев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, Мамаевым и другом Александром Протасовицким пребывает в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Молодые люди были заключены под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.



Изначально арест компании был рассчитан на два месяца, однако позднее суд дважды продлевал его. 8 апреля срок содержания футболистов и их товарищей под стражей истечёт.