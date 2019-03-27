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Медведев: навязывать что-то Семаку? Тогда я должен отвечать за результат

Медведев: навязывать что-то Семаку? Тогда я должен отвечать за результат
Футбол / РПЛ

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об отношениях с главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком.

«Чтобы Семак отработал в „Зените“ 10 лет, каждый год команда должна выходить в Лигу чемпионов. Ставится задача — постоянно побеждать в чемпионате и участвовать в главном еврокубке. Если делать, то по-большому.

Мы с Семаком сразу договорились, что каждый занимается своим делом. При этом я зарезервировал за собой право высказывать своё мнение. Но что-то навязывать? Тогда я должен отвечать за спортивный результат», — сказал Медведев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. На данный момент петербургский клуб является лидером чемпионата России, набрав 41 очко в 20 матчах.

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