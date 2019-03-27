Медведев: навязывать что-то Семаку? Тогда я должен отвечать за результат

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об отношениях с главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком.



«Чтобы Семак отработал в „Зените“ 10 лет, каждый год команда должна выходить в Лигу чемпионов. Ставится задача — постоянно побеждать в чемпионате и участвовать в главном еврокубке. Если делать, то по-большому.



Мы с Семаком сразу договорились, что каждый занимается своим делом. При этом я зарезервировал за собой право высказывать своё мнение. Но что-то навязывать? Тогда я должен отвечать за спортивный результат», — сказал Медведев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. На данный момент петербургский клуб является лидером чемпионата России, набрав 41 очко в 20 матчах.