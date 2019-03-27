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Медведев: африканцы в «Зените»? Исходим не из того, что фанаты что-то навязывают

Медведев: африканцы в «Зените»? Исходим не из того, что фанаты что-то навязывают
Футбол / РПЛ

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о проблеме оскорблений на почве расизма.

«Может ли в „Зените“ появиться игрок из Африки? Всё-таки чтобы работать в Африке, нужно иметь особые отношения с африканскими странами, иметь опыт работы с Африкой. Мы, принимая решения, исходим не из того, что фанаты нам что-то навязывают. Считаю, что любые проявления расизма недопустимы. Я встречался с лидерами фанатского движения. Мы не навязываем фанатам модели поведения, но есть очень важное условие: никоим образом не должен создаваться риск для жизни и безопасности людей. Второе — никакие оскорбительные проявления в отношении футболистов — по происхождению, вероисповеданию — недопустимы», — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

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