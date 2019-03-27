Источник: Агузаров встречается с дочерью Черчесова

30-летний футбольный агент Алан Агузаров встречается с дочерью главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мадиной, которая проживает с матерью в Австрии, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, пара держит отношения в секрете, хотя молодые люди находятся вместе уже достаточно длительное время. Однако пока речи о женитьбе не идёт. Агент на вопрос об отношениях с 27-летней девушкой назвал эту информацию такой, которая не соответствует действительности.

Напомним, ранее появились сообщения, что Агузаров тесно сотрудничает с Черчесовым. В частности, сообщалось, что посредством первого главный тренер сборной России замешан в коррупционных схемах с переходами футболистов.