Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: Агузаров встречается с дочерью Черчесова

Источник: Агузаров встречается с дочерью Черчесова
Футбол / Евро-2020

30-летний футбольный агент Алан Агузаров встречается с дочерью главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мадиной, которая проживает с матерью в Австрии, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, пара держит отношения в секрете, хотя молодые люди находятся вместе уже достаточно длительное время. Однако пока речи о женитьбе не идёт. Агент на вопрос об отношениях с 27-летней девушкой назвал эту информацию такой, которая не соответствует действительности.

Напомним, ранее появились сообщения, что Агузаров тесно сотрудничает с Черчесовым. В частности, сообщалось, что посредством первого главный тренер сборной России замешан в коррупционных схемах с переходами футболистов.

Варга: Черчесов официально является клиентом нашего агентства
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент