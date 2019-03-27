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Евсеев — игрокам «Уфы»: сами в свои силы верьте, и всё будет нормально

Евсеев — игрокам «Уфы»: сами в свои силы верьте, и всё будет нормально
Футбол / РПЛ

Новый главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев обратился к футболистам уфимской команды с напутственными словами.

«Спасибо за доверие. Всё получилось так неожиданно, хотя мы давно знакомы с Газизовым. Я не люблю много говорить, люблю делом доказывать. Вы сами в свои силы верьте, и всё будет нормально. Такими будут мои слова напутствия. Вы играть умеете, и показывали это. Нельзя разучиться играть за такое короткое время, поэтому мы вместе будем находить решения, чтобы продолжать радовать как болельщиков, так и себя», — сказал Евсеев в обращении к игрокам, опубликованном на официальном сайте «Уфы».

Соглашение Евсеева с уфимским клубом рассчитано на два года. 43-летний специалист сменил на этом посту Дмитрия Кириченко.

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