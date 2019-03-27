Источник: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Вингер «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 28-летний игрок и мадридский клуб достигли полного согласия по условиям личного контракта. На «Сантьяго Бернабеу» бельгиец будет получать 15 миллионов евро в год без учёта бонусов. Чтобы закрыть трансфер, который оценивается в € 90-100 млн, «сливочным» нужно будет согласовать переход футболиста с «Челси».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар сыграл 39 матчей. В них он отметился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами. В «Челси» перешёл летом 2012 года из «Лилля». За него «пенсионеры» заплатили € 35 млн. В составе сборной Бельгии Азар сыграл 100 игр, забив в них 30 мячей.