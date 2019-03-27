Источник: Мбаппе перейдёт в «Реал», но не раньше 2020 года

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в любом случае окажется в «Реале», утверждает журналист Le Parisien Жюльен Лорен.

По информации источника, трансфер 20-летнего нападающего в мадридский клуб ближайшим летом видится маловероятным. Чтобы убедить руководство парижан расстаться с одним из своих лидеров, «сливочным» понадобится время. Переезд игрока на «Сантьяго Бернабеу» должен состояться не ранее конца следующего сезона.

Рыночная стоимость Мбаппе — € 200 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл на клубном уровне 35 матчей. В них он отметился 31 голом и 15 результативными передачами. В «ПСЖ» он перешёл летом 2017 года. За годичную аренду игрока парижский клуб заплатил «Монако» € 45 млн. Через год «ПСЖ» выкупил его контракт за € 135 млн.