Игнатьев утратил право уйти из «Краснодара» летом за фиксированную сумму

По информации «Чемпионата», нападающий Иван Игнатьев, подписав новый контракт с «Краснодаром», лишился права беспрепятственно уйти из клуба по окончании нынешнего сезона за определённую неустойку.



Предыдущий договор между форвардом и «быками» был подписан два с половиной года назад. Через полгода истекал бы так называемый «защищённый период», после которого у футболиста, не достигшего возраста 28 лет, есть возможность расторгнуть договор, выплатив клубу компенсацию, равную сумме первоначального трансфера и зарплаты за оставшийся период действия соглашения.



Примечательно, что новый договор Игнатьева с краснодарским клубом рассчитан на три с половиной года. Прежнее соглашение также истекало летом 2022 года.

«Краснодар»: с Игнатьевым подписан новый контракт, клуб удовлетворён ситуацией