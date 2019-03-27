Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэл Агбонлахор объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года.



«Если бы мне сказали в школе, что я сыграю почти 400 матчей в лиге, стану лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в английской Премьер-лиге, капитаном великого клуба и буду представлять Англию на высшем уровне, я бы посмеялся! Пришло время официально объявить о завершении карьеры и смотреть за играми «Астон Виллы» в качестве болельщика! Я хочу сказать спасибо всем фанатам, сотрудникам, с которыми я работал в отличном клубе, и моим бывшим товарищам по команде.

Играть за другую команду или играть против «Астон Виллы» для меня было немыслимо. Я с нетерпением жду того, что жизнь преподнесет мне в будущем», — написал Агбонлахор на странице в «Инстаграме».