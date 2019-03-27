Рамос сделал выбор между Месси и Марадоной

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос назвал лучшего игрока в истории аргентинского футбола.

«Я уважаю Марадону, но в Аргентине все болельщики знают, что он находится на расстоянии световых лет от лучшего аргентинского игрока в истории, которым для меня является Лео Месси», — приводит слова Рамоса Goal.

В составе сборной Аргентины Диего Марадона становился чемпионом и вице-чемпионом мира. Спортивные журналисты назвали его лучшим спортсменом своей страны в XX веке. Марадона трижды признавался футболистом года в Аргентине.

Лионель Месси в составе сборной не выиграл ни одного трофея, проиграв с ней четыре финала крупных турниров: один чемпионат мира и три Кубка Америки. Он 11 раз признавался лучшим футболистом Аргентины.