Крымский «Кызылташ» впервые в истории провёл матч с клубом из Турции

В среду, 27 марта, крымский клуб «Кызылташ» провёл гостевой товарищеский матч со стамбульским «Кучукчекмедже». Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 3:1 в пользу крымской команды. Эта встреча стала для «Кызылташа» первым в истории международным матчем, сообщает официальный сайт команды.



Напомним, 27 марта должен был состояться товарищеский матч «Кызылташа» с турецким «Истанбулспором». Игра не смогла состояться из-за позиции Федерации футбола Турции, которая рекомендовала «Истанбулспору» отказаться от встречи с крымским клубом.



«Кызылташ» принимает участие в Премьер-лиге Крыма. Крымский клуб набрал 20 очков в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице соревнований.