Ван дер Варт: Бэйлу иногда нужно быть засранцем

Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Варт высказался о проблемах валлийского вингера Гарета Бэйла в «Реале».

«Это странно, но в Голландии мы говорим, что иногда нужно быть засранцем. Им можно быть в положительном смысле слова. Он стоит € 100 млн. За него заплатили много денег, и он должен делать больше. В последний год выступлений в „Тоттенхэме“ он исполнял каждый штрафной, он оказывал решающее значение на исход матчей. Это то, что он должен делать и в „Реале“. Я понимаю, что это сложно, потому что в команде очень много хороших игроков, но он должен делать больше.

Гарет — потрясающий игрок, но он является человеком, который должен чувствовать уверенность в себе. Он должен чувствовать, что ему рады. Но я знаю, что «Реал» — сложный клуб, если ты не соответствуешь его уровню. Неважно кто ты — Роналду, Бэйл или ван дер Варт — тебя выгонят через год. Ему приходится иметь дело с этим, и я не знаю, сможет ли он с этим справиться", — цитирует ван дер Варта Evening Standard.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл за «Реал» 35 матчей. В них он забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач.