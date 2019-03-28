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Агент Сульшера прибыл в Англию для участия в переговорах с «МЮ» о контракте

Агент Сульшера прибыл в Англию для участия в переговорах с «МЮ» о контракте
Футбол / Англия

Агент Джим Сольбаккен, представляющий интересы исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, прибыл в Англию, чтобы продолжить переговоры с руководством клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, Сольбаккен уже посещал Англии в минувшие выходные, а в среду, 27 марта, вернулся в страну. Сульшер также прилетел в Англию из Норвегии, где отдыхал с семьёй во время международного перерыва. Ожидается, что Сульшер может согласовать контракт с английский клубом уже на этой неделе, однако «Манчестер Юнайтед» не станет торопиться с официальным заявлением.

Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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