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«ПСЖ» приостановил переговоры с Буффоном, вратарь может завершить карьеру

«ПСЖ» приостановил переговоры с Буффоном, вратарь может завершить карьеру
Футбол / Франция

«ПСЖ» приостановил переговорный процесс с голкипером Джанлуиджи Буффоном о продлении действующего контракта, сообщает Il Mattino.

По информации издания, руководство парижан решило не спешить с подписанием нового соглашения с 41-летним вратарём после вылета команды из Лиги чемпионов. Вернуться к обсуждению деталей пролонгации сотрудничества с итальянским ветераном клуб намерен несколько позже. Ввиду этого не исключается, что футболист может принять решение о завершении карьеры по окончанию текущего сезона.

Буффон перешёл в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. С новым клубом он подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне в составе парижан итальянец пропустил 13 мячей в 20 матчах.

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