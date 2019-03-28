Мещеряков: у «Локомотива» не было трансферов зимой, потому что они не нужны

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о причинах пассивности клуба в период зимнего трансферного окна и дальнейшем развитии команды.

«Считаю, что сейчас у нас достаточно грамотный и сбалансированный состав, чтобы достигать любых важных целей. Единственная оговорка: я согласен с нашим главным тренером Юрием Сёминым, что нам немного спутала карты скомканная подготовка к началу чемпионата.

Трансферов не было, потому что они не нужны. У нас в команде достаточно профессионалов — как молодёжи, так и опытных игроков.

Повлияют ли на развитие клуба изменения в составе совета директоров? Никак. Как и раньше, ставим себе одну из основных задач — развитие собственной академии и подготовка молодёжи. Мы продолжаем идти по этому пути. Ближайшее заседание совета директоров будет посвящено среднесрочному и долгосрочному развитию нашей академии», — приводят слова Мещерякова «Известия».