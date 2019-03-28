Самедов — об уходе из «Спартака»: я не собирался никого уговаривать

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о своих эмоциях после решения столичного клуба разорвать с ним контракт.

«Была ли у меня возможность остаться? Всё очень просто: во время отпуска мне позвонили и сказали, что, по мнению главного тренера и совета директоров, я больше не подхожу команде, и было принято решение разорвать со мной контракт. Я не собирался никого уговаривать.

Если бы мне было лет 25, то я, наверное, на решение «Спартака» по-другому бы отреагировал. Сейчас мне уже почти 35. Даже хорошо, что всё получилось честно. Позвонили, сказали. Я ответил: «Окей», — сказал Самедов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

В составе «Крыльев Советов» Самедов провёл три матча в РПЛ и отметился тремя результативными передачами.