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Мещеряков: у «Локо» только одна задача — выигрывать в каждой из оставшихся игр

Мещеряков: у «Локо» только одна задача — выигрывать в каждой из оставшихся игр
Футбол / РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о задачах столичного клуба на концовку сезона.

«У нас может быть только одна задача — выигрывать в каждой из оставшихся игр. Мы сейчас в таблицу не заглядываем — будем смотреть на неё после 30-го тура. Промежуточные результаты никого не интересуют, за них не дают медали или места в еврокубках.

Жалеем ли, что пауза на матчи сборных была именно сейчас? Конечно, жалеем, как и всегда. Но что с этим сделаешь? Сборная есть сборная — это тоже важно. Чем больше готовишь игроков для национальных команд, тем тяжелее в итоге играть в чемпионате России. Надеюсь, футболисты, которые вызывались в свои сборные, получили положительный заряд эмоций и дополнительную игровую практику», — приводят слова Мещерякова «Известия».

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