Маттеус: после «Ливерпуля» в «Баварии» поняли, что нужно инвестировать

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус одобрил трансфер защитника мадридского «Атлетико» Лукаса Эрнандеса.

«Я считаю, что правильно инвестировать в игроков, которые могут изменить ситуацию. Перед началом текущего сезона «Бавария» не смогла должным образом усилиться. После «Ливерпуля» они поняли, что им нужно инвестировать. Вот почему я считаю правильным, что клуб сейчас тратит деньги на то, чтобы получить новых, качественных игроков и конкурировать на международном уровне с большими английскими, испанскими и итальянскими клубами»», — цитирует Маттеуса Goal.

Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года. Сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн.

Ранее «Бавария» подписала защитника «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамена Павара.