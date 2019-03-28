Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Маттеус: после «Ливерпуля» в «Баварии» поняли, что нужно инвестировать

Маттеус: после «Ливерпуля» в «Баварии» поняли, что нужно инвестировать
Футбол / Германия

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус одобрил трансфер защитника мадридского «Атлетико» Лукаса Эрнандеса.

«Я считаю, что правильно инвестировать в игроков, которые могут изменить ситуацию. Перед началом текущего сезона «Бавария» не смогла должным образом усилиться. После «Ливерпуля» они поняли, что им нужно инвестировать. Вот почему я считаю правильным, что клуб сейчас тратит деньги на то, чтобы получить новых, качественных игроков и конкурировать на международном уровне с большими английскими, испанскими и итальянскими клубами»», — цитирует Маттеуса Goal.

Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года. Сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн.

Ранее «Бавария» подписала защитника «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамена Павара.

«Бавария» объявила о подписании контракта с Л. Эрнандесом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент