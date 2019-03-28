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Зане по новому контракту с «Манчестер Сити» будет зарабатывать в два раза больше

Зане по новому контракту с «Манчестер Сити» будет зарабатывать в два раза больше
Футбол / Англия

Полузащитник Лерой Зане, который почти согласовал новый контракт с «Манчестер Сити», будет зарабатывать по условиям нового соглашения в два раз больше, чем сейчас. Как сообщает Mirror, немецкий футболист будет получать £ 180 тыс. в неделю.

Издание отмечает, что официально о подписании контракта английский клуб может объявить до конца сезона, а срок нового соглашения будет рассчитан до 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между клубом и футболистом начались ещё летом прошлого года, однако за последние месяцы сторонам не удалось добиться прогресса. Тупик в переговорах связан с действиями матери Зане Регины Вебер, в прошлом известной гимнастки и бронзового призёра Олимпийских игр 1984 года.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» в 2016 году. Нынешний контракт 23-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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