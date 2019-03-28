Овчинников: Дивеев уже сейчас готов играть за сборную России

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников предположил, кто может получить приглашение в сборную России.

«Думаю, что изменения в составе возможны. В первую очередь я говорю о привлечении молодых футболистов. В ЦСКА, например, есть защитник Игорь Дивеев, который уже сейчас готов играть за национальную команду. Знаю, что Станислав Саламович за ним внимательно следил в играх за молодёжку. Имеется Иван Обляков, да и в других командах есть на кого обратить внимание. Дмитрий Баринов получил приглашение уже в этот раз.

Решением сиюминутных задач работа сборной не ограничивается. Надо смотреть и в будущее. Станислав Черчесов умеет находить молодые таланты, так что, полагаю, новые имена в сборной будут появляться», — цитирует Овчинникова «Московский комсомолец».