Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о желании увидеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридском клубе.

«Азар – один из лучших моих друзей в футболе. Не знаю, собирается ли он переходить в «Реал», и не знаю, хочет ли его приобретать клуб. Но для меня это один из лучших футболистов в мире, и как друг, я бы хотел видеть Азара здесь», — цитирует бельгийского голкипера Marca.

Ранее появилась информация, что Азар согласовал контракт с «Реалом». В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 39 матчей. В них он отметился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами. В «Челси» перешёл летом 2012 года из «Лилля». За него «пенсионеры» заплатили € 35 млн. В составе сборной Бельгии Азар сыграл 100 игр, забив в них 30 мячей.