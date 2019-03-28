«Барселона» готова выслушать предложения «Манчестер Юнайтед» по Юмтити

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.

По данным источника, каталонский клуб готов продать футболиста за сумму в пределах от € 70 до € 90 млн. «Барселоне» необходимы средства для финансирования трансфера защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. К тому же каталонскому клубу нужно найти место в составе для голландца. Также в «Барселоне» недовольны отказом Юмтити от операции на травмированном колене.

25-летний Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие всего в девяти матчах испанского национального чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2023 года.