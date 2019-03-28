Журналист: статья о том, что «Спартак» потратил € 25 млн на агентов, – купленная

Бывший журналист «Советского спорта» Степан Чаушьян назвал купленной статью о том, что «Спартак» при экс-наставнике Массимо Каррере потратил € 25 млн на комиссию агентам.

«По поводу этой статьи… Я не могу ни опровергнуть эту статью, ни подписаться под каждым словом, которое в ней написано. И поэтому эта статья не подписана моим именем.



Мне скинули фактуру, сказали: „Редакционное задание, ты должен облачить это в слова“. Я сказал: „Это какая-то фигня, ничем не доказанная, ни документов, ни прямых слов, ничего нет. Я под этим подписываться вообще не буду“. Мне сказали: „Напиши слова — это задание. Это купленная статья, проведённая статья по безналичному расчёту, через рекламный отдел напрямую“. Я не знаю, почему там не написали „на правах рекламы“, под ней, ну так же надо по-хорошему. Вот как-то так, напиши. Написал. До конца чтоб быть честным – ни копейки за эту статью я не получил», — приводит слова Чаушьяна YouTube-канал MSport.