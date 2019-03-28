Источник: Мане не будет обсуждать возможный переход в «Реал» до конца сезона

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пока не намерен обсуждать возможный переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает Goal.

По данным источника, футболист намерен полностью сконцентрироваться на концовке сезона, так как его команда борется за чемпионский титул в английской Премьер-лиге, а также претендует на победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мане готов перейти в «Реал», так как ему интересно поработать под руководством главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне на клубном уровне 26-летний Мане сыграл 38 матчей. В них он отметился 20 голами и 4 результативными передачами. В «Ливерпуль» он перешёл летом 2016 года из «Саутгемптона». За него красные заплатили € 41,2 млн.