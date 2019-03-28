Ал. Миранчук: Баринов молодец, не поддался на провокацию болельщика «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук высказался по поводу инцидента, который произошёл с его одноклубником Дмитрием Бариновым по пути в Астану в расположение сборной России.

Болельщик «Спартака» в самолёте заставил объясниться полузащитника «Локомотива» за нецензурную кричалку в адрес красно-белых после завоевания титула чемпиона России в прошлом сезоне. В ответ на претензии фаната Баринов сообщил, что принёс извинения в своём «инстаграме».

«Он сам рассказал, когда приехал. Не переживал, просто, как по мне, болельщик повёл себя странно. Не хочется раздувать, всё же это давно произошло. Скажу лишь, что Дима молодец: не поддался на провокацию, повёл себя спокойно, правильно. Так и надо. Если «Локомотив» защитит титул, думаю, теперь все будут контролировать эмоции и слова», — цитирует Миранчука Sport24.