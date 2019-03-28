«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Наполи» Диавара

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к гвинейскому полузащитнику «Наполи» Амаду Диавара. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём «твиттере».

По данным источника, английский клуб начал переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно.

21-летний Диавара перешёл в «Наполи» летом 2016 года из «Болоньи». Сумма трансфера составила € 14,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах итальянского национального чемпионата (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что прошлым летом «Тоттенхэм Хотспур» не совершил ни одного трансфера. Лондонский клуб на сегодня занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.