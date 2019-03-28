«Анжи» объяснил свой маршрут до Краснодара экономией средств

Футболисты «Анжи» готовятся к выездному матчу РПЛ с «Краснодаром» и работают в режиме одной тренировки в день. В расположении тренерского штаба находятся все футболисты основного состава. Гамид Агаларов, сыгравший в трёх матчах юношеской сборной России, вернулся в Махачкалу и работает в общей группе.

Все тренировки команда проводит на резервном поле «Анжи Арены». Занятия носят игровой характер. Футболисты выполняют и беговую работу, а также занимаются в тренажёрном зале – таким образом, тренерский штаб использует паузу в чемпионате, чтобы улучшить функциональную подготовку игроков.

«Анжи» будет тренироваться в Дагестане до пятницы, 29 марта. В субботу, 30 марта, жёлто-зелёные рейсовым самолётом вылетят в Ростов-на-Дону. Оттуда до места назначения команда будет добираться на автобусе. Такая логистика объясняется вынужденной экономией средств. Предыгровую тренировку «Анжи» проведёт уже в Краснодаре", — говорится на официальном сайте клуба.

Матч «Краснодар» – «Анжи» пройдёт на стадионе «Краснодар» в воскресенье, 31 марта. Начало встречи – в 19:00 мск.