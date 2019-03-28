Вудворд: Сульшер планирует написать новую главу в истории «МЮ»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Соглашение рассчитано на три года.



«Результаты «Манчестер Юнайтед» с момента прихода Сульшера в декабре на пост исполняющего обязанности главного тренера говорят сами за себя. Сульшер принёс не только хорошую игру и результаты, но и богатый опыт как тренера, так и футболиста. У него есть желание давать шансы молодым футболистам.



Сульшера поддерживают болельщики, а он планирует привести нас туда, где мы хотим быть, и написать новую главу в истории клуба», – цитирует Вудворда пресс-служба манкунианцев.

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.