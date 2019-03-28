«Реал» может потратить € 500 млн на Мбаппе, Азара и Погба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов выделить € 500 млн на усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, приоритетными трансферными целями «Королевского клуба» являются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также нападающие «Челси» Эден Азар и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Кандидатуры этих футболистов одобрены Зинедином Зиданом, который недавно вернулся на пост главного тренера мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит «ПСЖ» около € 280 млн за Мбаппе. Кроме того испанцы согласовали условия личного контракта с Азаром.

Напомним, что «Реал» в данный момент занимает третье место в чемпионате Испании, а также вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.