Новый глава белорусского футбола — профессиональный военный, родившийся в РСФСР

Сегодня, 28 марта, прошла отчётно-выборная конференция Белорусской федерации футбола (АБФФ). По итогам голосования, прошедшего в её рамках, на пост руководителя был избран 61-летний депутат палаты представителей Владимир Базанов, сообщает пресс-служба АБФФ. Он сменил в должности Сергея Румаса, управлявшего Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» на протяжении последних восьми лет. Базанов был избран на эту должность почти единогласно.

Базанов родился в Вологодской области. По образованию нынешний глава АБФФ – профессиональный военный. После окончания Коломенского высшего артиллерийского училища Базанов был направлен в Ашхабад, после чего служил в Афганистане. Всего на его счету 28 боевых операций.



Окончив военно-артиллерийскую академию им. Калинина, Базанов получил назначение в Германию, но после объединения ГДР и ФРГ был вынужден вернуться в Беларусь. В 1993 году стал командовать артиллерийским полком, а затем ему доверили ракетную бригаду. В 1999 году его перевели в систему военных комиссариатов – он стал главным военкомом по Брестской области.

С 2010-го возглавлял брестское «Динамо» вплоть до декабря 2012 года, после чего перебрался в столицу в связи с депутатской занятостью.

Кроме того в ходе конференции были избраны заместители председателя. Первым заместителем Владимира Базанова стал Юрий Вергейчик, ранее трудившийся в АБФФ в должности генерального секретаря. Также замами нового главы федерации стали Михаил Вергеенко и Михаил Ботников.