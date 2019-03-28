АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд

Английская премьер-лига в ближайшее время подпишет новое соглашение о продаже прав на трансляции матчей турнира за границей. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, сумма сделки вырастет на 25% и составит рекордные € 4,73 млрд. Соглашение будет действовать до 2022 года.

Впервые в истории топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров. Ожидается, что разница составит € 87,5 млн. Чемпион английской Премьер-лиги дополнительно получит € 29 млн.

В настоящее время каждый клуб получает € 47,5 млн в год от прав на трансляцию за рубежом, независимо от их положения в чемпионате.

В данный момент лидером АПЛ является «Ливерпуль», который набрал 76 очков после 31 матча. Второе место занимает «Манчестер Сити» (74), сыгравший 30 матчей.