«Бавария» летом отправится в турне по США и сыграет три матча

В июле в рамках турне Audi Summer Tour «Бавария» под лозунгом «В гости к друзьям» посетит США, где проведёт часть подготовки к сезону-2019/20. В США мюнхенский клуб проведёт три товарищеских матча: 17 июля в Лос-Анджелесе с «Арсеналом», 20 июля в Хьюстоне с «Реалом», а в завершении турне 23 июля в Канзас-Сити с «Миланом».



«Турне Audi Summer Tour является важным элементом нашей международной стратегии и продвижения нашего бренда в мире. С момента открытия нашего офиса в Нью-Йорке в 2014 году мы добились в США значительного прогресса. В США насчитывается 32 миллиона симпатизирующих „Баварии“ болельщиков. Количество организованных фан-клубов достигло 147. С помощью турне Audi Summer Tour мы хотим дать возможность нашим болельщикам увидеть вживую нашу команду у себя на родине», — цитирует пресс-служба клуба Йорга Ваккера, директора департамента «Баварии» по интернационализации и стратегии.

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