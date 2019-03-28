Самедов: думаю, для Кокорина и Мамаева история закончится не очень хорошо

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов поделился мнением о ситуации с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которые содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении нескольких человек.

«Уже не знаю, чем закончится история с Кокориным и Мамаевым. Но думаю, что она нехорошо закончится для ребят. Я очень надеюсь, что всё будет нормально, но всё так складывается… Я не хочу каркать, но мне кажется, что будет всё не очень хорошо.



Это показательная процедура, чтобы показать другим? Чтобы неповадно было. Наверное, да. Не знаю, что ещё сказать про эту историю. Я уже говорил, всё в итоге будет хорошо, но в итоге получается, что ничего хорошего.



Пообщаться с ними не удаётся. К ним невозможно попасть, пускают только близких и родных.



Я думаю, что если ситуация с Кокориным, с его коленом, затянется, то вернуться в футбол будет нереально. Я слышал, что у него огромные проблемы с коленом, ему нужно было всё это время восстанавливаться. Это всё очень плохо.



Ребята уже понесли наказание, и урок они на всю жизнь запомнят», — приводит слова Самедова Youtube-канал «Игра в тело».