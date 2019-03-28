Рашфорд поздравил Сульшера с назначением на пост главного тренера «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поздравил Уле-Гуннара Сульшера, который был утверждён в должности главного тренера английского клуба.

«Поздравляю, босс», — написал Рашфорд в своём «твиттере».

Напомним, что Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года, став преемником уволенного Жозе Моуринью. Изначально контракт норвежца с «дьяволами» был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона, но теперь он подписал трёхлетнее соглашение.

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. В данный момент «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Также манкунианцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Барселоной».