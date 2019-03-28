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Кейн рассказал, в каком случае он может надолго остаться в «Тоттенхэме»

Кейн рассказал, в каком случае он может надолго остаться в «Тоттенхэме»
Футбол / Англия

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что может заставить его остаться в лондонской команде на многие годы.

«Всегда говорил, что хочу быть частью процесса до тех пор, пока клуб движется в правильном направлении и демонстрирует свои амбиции. Многие считают, что сейчас мы лучшая команда, которая когда-либо была. Они также говорят, что у нас лучший тренер, но важно это чем-то подтвердить.

Будет мало, если через 10 лет мы посмотрим назад и скажем, что у нас была прекрасная команда. О нас должны говорить и рассказывать, что мы выиграли и чего добились», — приводит слова Кейна ESPN.

Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. В нынешнем сезоне английский форвард принял участие в 26 матчах в АПЛ, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

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