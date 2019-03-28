Семак побывал на балете в Мариинском театре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на балете «Драгоценности» в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

«Спасибо за приглашение, ждём на футболе», – написал Семак в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с балериной Марией Хоревой.

Напомним, что 43-летний Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года. На этом посту российский специалист сменил итальянца Роберто Манчини.

В нынешнем сезоне санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко после 20 туров. Следующий матч «Зенит» проведёт 31 марта с «Оренбургом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В Лиге Европы «Зенит» дошёл до 1/8 финала, где уступил испанскому «Вильярреалу» (1:3, 1:2).