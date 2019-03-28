Фанат ЦСКА требует от телеграм-канала 1 млн рублей за новость о его задержании

Лидер одной из фанатских группировок ЦСКА White Horse Илья Златогоров подал иск против телеграм-канала Mash о защите чести и достоинства из-за публикации о его задержании и причастности к драке, которую болельщики ЦСКА устроили с фанатами «Ромы» в ноябре 2018 года.



Как сообщает агентство новостей «Москва», Златорогов требует от Mash опубликовать опровержение этой информации, а также возместить ему моральный вред в размере 1 млн рублей и расходы по составлению протокола осмотра доказательств в размере 20,3 тыс. рублей.



Ранее в СМИ сообщалось о проведении обыска у членов фанатских группировок ЦСКА в декабре. Высказывались версии, что это может быть связано с дракой с фанатами «Ромы» или московского «Спартака». Mash опубликовал информацию, что Златорогов после этих обысков был задержан.

Спецслужбы задержали лидера фанатской группировки ЦСКА White Horse