Источник: «Ливерпуль» не продаст Мане в летнее трансферное окно

«Ливерпуль» не собирается расставаться с сенегальским нападающим Садио Мане в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, английский клуб не заинтересован в продаже футболиста вне зависимости от того, какая сумма будет за него предложена. Поэтому «Ливерпуль» отклонит все предложения по его трансферу.

Ранее сообщалось, что на приобретении Мане настаивает Зинедин Зидан, который недавно вновь стал главным тренером «Королевского клуба».

26-летний Мане перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 41,2 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 17 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.