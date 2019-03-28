Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Ливерпуль» не продаст Мане в летнее трансферное окно

Источник: «Ливерпуль» не продаст Мане в летнее трансферное окно
Футбол / Англия

«Ливерпуль» не собирается расставаться с сенегальским нападающим Садио Мане в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, английский клуб не заинтересован в продаже футболиста вне зависимости от того, какая сумма будет за него предложена. Поэтому «Ливерпуль» отклонит все предложения по его трансферу.

Ранее сообщалось, что на приобретении Мане настаивает Зинедин Зидан, который недавно вновь стал главным тренером «Королевского клуба».

26-летний Мане перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 41,2 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 17 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Источник: Мане готов перейти в «Реал»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент