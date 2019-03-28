Коул: меня насмешили слова ван Гала о Сульшере

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал слова экс-наставника клуба Луи ван Гала, который сказал, что манкунианцы играют в оборонительный футбол при нынешнем тренере Уле-Гуннаре Сульшере.

«Слова ван Гала о Сульшере насмешили меня. Всё зависит от того, что вы считаете атакующим футболом. Многие люди могут сказать, что после того, что у нас было в течение последних пяти лет, это немного более атакующая игра, чем то, к чему мы привыкли», — приводит слова Коула Daily Mail.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера на посту главного тренера. В данный момент «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Также манкунианцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Барселоной».