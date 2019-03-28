Кейн получил знак ордена Британской империи за достижения в футболе

Принц Уильям Артур Филипп Луис вручил знак ордена Британской империи нападающему «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейну. Об этом сообщает «твиттер» Sky Sports.

Награждение состоялось в Букингемском дворце. Форвард получил награду за достижения в футболе.

На чемпионате мира—2018 Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов, и получил «Золотую бутсу».

25-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отметился четырьмя результативными передачами. Также на его счету пять голов и одна голевая передача в семи матчах Лиги чемпионов.