Лэмпард: Сарри немного не повезло в «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о работе итальянского специалиста Маурицио Сарри в лондонском «Челси».

«Сарри немного не повезло. Все говорят о «сарриболе», но я не думаю, что он сам когда-либо использовал этот термин. Он просто пытается выигрывать матчи. Маурицио пригласил в команду футболистов, которые хотят играть в его стиле. Все на этом немного зациклились. Считаю его очень хорошим тренером», — приводит слова Лэмпарда Goal.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский клуб набрал 57 очков в 30 матчах. В следующем туре подопечные Сарри на выезде сыграют с «Кардифф Сити». Встреча состоится 31 марта и начнётся в 16:05 мск.